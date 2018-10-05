Назван эффективный способ очищения организма

Пятница, 05 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван эффективный способ очищения организма

Ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что физические упражнения способствуют выведению токсичных белков из мышечных тканей.

Дисфункция мышц характерна для маломобильных пожилых людей и тех, кто страдает от поражения седалищного нерва. Результаты эксперимента с мышами с индуцированной невропатией показали, что при этом нарушается аутофагия — процесс деградации поврежденных компонентов клетки и токсичных соединений внутри лизосом. Однако у грызунов, которые были физически активными в течение четырех недель перед хирургическим поражением седалищного нерва, аутофагия поддерживалась на более высоком уровне, чем у других животных.

В другом эксперименте исследователи заблокировали связанный с аутофагией ген ATG7 в скелетной мышечной ткани. Этот ген кодирует белки, из которых состоит везикула (внутриклеточный пузырек), называемая аутофагосома. Она локализуется вблизи поврежденных органелл и способствует их разрушению. Мыши с подавленным ATG7 также демонстрировали прогрессирующую дисфункцию мышц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: прямой рейс Лиссабон - Бостон

      Американская авиакомпания Delta AirLines объявила о своих планах.

      Подробнее

    • Португалия: охранникам повысят зарплату

      Ассоциации охранных компаний (AES) удалось достичь консенсуса с профсоюзами.

      Подробнее

    • Испания: трое пьяных мужчин уснули в машине

      Трое пьяных мужчин уснули в машине посреди дороги в Каталонии.

      Подробнее

    • Испания: Малага начала готовиться к Рождеству

      Несмотря на то, что до конца года еще 12 недель, в Малаге уже начали готовиться к Рождеству.

      Подробнее

    • Власти Италии обещают снизить госдолг на 4% за три года

      Если все пойдет по плану, госдолг будет составлять «всего» 126,5% ВВП.

      Подробнее

    • Неонацист, напавший на мигрантов в Италии, покаялся

      Итальянец Лука Траини, в начале февраля открывший стрельбу по африканским мигрантам в городе Мачерата, в суде извинился перед пострадавшими и заявил, что изменил свои взгляды в тюрьме.

      Подробнее

    • Назван эффективный способ очищения организма

      Ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что физические упражнения способствуют выведению токсичных белков из мышечных тканей.

      Подробнее

    • Старушка прошлась по парку и нашла алмаз

      Пожилая посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас за 10 минут нашла алмаз весом 2,63 карата.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья