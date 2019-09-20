Назван главный признак долголетия

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Мир Мир

Назван главный признак долголетия

Энергичная ходьба в возрасте 70 лет свидетельствует о практически 100-процентных шансах дожить до 80 лет.

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование японских геронтологов, которое было представлено в Москве на конференции «Курс на здоровое долголетие в России».

Согласно ученым, под энергичным темпом ходьбы понимается перемещение со скоростью не менее 1,5 метра в секунду. В случае, если человек в возрасте 70 лет передвигается медленнее, то вероятность дожития до 80 лет для него составляет 15-35 процентов. «Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», — сказал президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Наблюдения, проводимые специалистами, показали, что в среднем скорость ходьбы японцев с 1997 года выросла на 5-10 процентов. «Физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается: старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», — отметил Арай.

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