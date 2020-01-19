Назван город с самым грязным воздухом в мире

Воскресенье, 19 Январь 2020 Мир Мир

Назван город с самым грязным воздухом в мире

Столица Боснии и Герцеговины Сараево стала городом с самым грязным воздухом в мире, опередив в Международном рейтинге AQI столицу Бангладеш Дакку.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РЕН ТВ.

В начале января индекс качества воздуха в Сараево составил 236. Этому показателю соответствует оценка «очень опасно для здоровья».

Власти Сараево объявили в городе режим тревоги. Жителям рекомендуется не открывать окна и носить на улице защитные маски. Также введены ограничения на движение транспорта.

Основными причинами загрязнения воздуха в Сараево считаются автомобильный трафик и распространение неэффективных способов отопления жилья: более 146 тысяч местных домов отапливаются с помощью древесины. Кроме того, в Боснии и Герцеговине отсутствует контроль за выхлопными газами и не введена сертификация энергии.

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