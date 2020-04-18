Назван город с самыми дорогими ресторанами

Такие данные приводятся в рейтинге ресторанных цен Restaurant Price Index 2020 глобальной базы данных Numbeo.

В мире Копенгаген занял 10-е место. Его опережают 5 швейцарских городов (Цюрих(1), Лозанна(2), Базель(3), Женева(5) и Берн(6)), 3 норвежских (Ставангер(7), Осло(8) и Берген(9)) и исландский Рейкьявик(4).

Из городов в Евросоюзе в двадцатку самых дорогих вошли датские Ольборг и Оденсе, а кроме того, Люксембург, пишет euromag.ru.

Всего в рейтинге рассматривается 440 городов из разных стран мира. В России в среднем ресторанная еда оказалась дороже всего не в Москве, а в Волгограде, занявшем 204-е место рейтинга; Москва заняла 217-ю строчку.

Рейтинг ресторанных цен – одна из составляющих индекса потребительских цен Cost of Living Index, который также делает Numbeo. Помимо стоимости блюд и напитков в ресторанах и кафе в него входит стоимость аренды жилья, продуктовой корзины в магазине и другие показатели.