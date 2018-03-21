Назван лауреат крупнейшей математической премии

Среда, 21 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван лауреат крупнейшей математической премии

Лауреатом Абелевской премии, одной из престижнейших для математиков, стал канадский математик Роберт Ленглендс.

О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Оле Сейерстед, сообщается на официальном сайте премии.

Награду Ленглендс получил за «прозорливую программу, связывающую теорию представлений с теорией чисел». Программа ученого, отмечается на сайте премии, «предложила глубокие связи между двумя областями, теорией чисел и гармоническим анализом, которые ранее считались несвязанными».

Ленглендс родился в Нью-Вестминстере (Британская Колумбия) в 1936-м. Окончил Университет Британской Колумбии со степенью бакалавра в 1957 году, там же в 1958-м получил степень магистра. Докторскую диссертацию защитил в Йельском университете в 1960 году. Ленглендс в настоящее время является профессором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси (США).

Вручение премии состоится в Осло 22 мая 2018 года. Размер награды составляет 715 тысяч долларов. Премия, считающаяся наряду с Филдсовской и Крафорда одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003-го.

В прошлом году лауреатом премии стал француз Ив Мейер за «его ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов». Ранее награды удостаивались русскоязычные математики Яков Синай (в 2014-м) и Михаил Громов (в 2009-м).

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