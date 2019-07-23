Назван лидер по продажам электромобилей в Европе

Вторник, 23 Июль 2019 Мир Мир

Назван лидер по продажам электромобилей в Европе

Центр управления автомобилем (CAM) назвал лидеров по продажам электромобилей в Европе.

В Германии числится самое большое количество электрокаров по сравнению с остальными странами Европы.

Так, за период с января по июнь 2019 года на немецком авторынке было зарегистрировано около 48 000 электрокаров, сообщает Handelsblatt.

На втором месте — Норвегия, которая длительное время являлась лидером этого рейтинга. Там числится порядка 44 000 новых электрифицированных автомобилей.

Но если сравнивать норвежский и германский авторынки, то оказывается, что доля электромобилей в Германии составляет всего 2,6% среди всех новых автомобилей, а в Норвегии — более половины, пишет euromag.ru.

Напомним, в Китае число реализованных электромобилей за первое полугодие 2019 года составило 628 000 экземпляров, а в США — 149 000 экземпляров.

Объем рынка новых электромобилей в России по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил 119 штук.

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