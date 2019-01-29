Назван лидер рейтинга «хороших стран»

Об этом сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга.

Как указано на сайте рейтинга, он рассчитывается по более чем 30 параметрам на основе данных различных международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ, а "его идея проста: измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера".

"Используя широкий спектр данных различных международных организаций, мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным", - говорится на сайте.

По сравнению с 2017 годом Финляндия поднялась с четвертого места на первое и обошла в рейтинге Ирландию, Швецию, Германию и Данию. Также в "десятке" Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада, пишет euromag.ru.

Финляндия преуспела в категории, сравнивающей достаток и равноправие, в области защиты окружающей среды, а также лидирует по показателю индекса цитирования научных статей, количеству патентов, свободе передвижения, свободе прессы, кибербезопасности, свободной торговле и другим категориям.

"Финляндия – хорошая страна с крепкими корнями, и нам доверяют также на международной арене. Это результат целенаправленной работы, и я наблюдаю ее результаты ежедневно. Подобное признание повысит общую атмосферу в стране и даст повод продолжить общественную дискуссию о состоянии дел в нашем государстве. Сегодня мы можем быть довольными собой, а завтра настанет срок стремиться к новым горизонтам", - отметил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

США оказались в рейтинге на 40-м месте, Россия - на 41-м (из 153) с отличными показателями в категориях "соблюдение международных медико-санитарных правил", "стоимость денежного перевода", "продовольственная помощь другим странам" и некоторым другим.