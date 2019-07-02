Назван лучший дом мира

Вторник, 02 Июль 2019 Мир Мир

Назван лучший дом мира

Частный жилой дом в японском городе Курасики признан лучшим в мире по версии премии AR House 2019, ежегодно вручаемой журналом The Architectural Review.

Результаты конкурса опубликованы на сайте издания.

Одноэтажное здание спроектировано токийским бюро General Design Co и представляет собой проект редевелопмента: архитекторы взяли за основу старый дом и сделали из него новый, отвечающий современным требованиям. При этом была полностью сохранена крыша исторической постройки.

Всего на премию AR House 2019 претендовали свыше 200 проектов со всего мира. В конкурсное жюри вошли именитые архитекторы, в том числе Такэси Хаяцу (Япония/Великобритания), Манте Кула и Беате Хельмебакк (Норвегия) и британец Стивен Тейлор.

Помимо дома в Курасики, высокую оценку жюри получили пять проектов, реализованных в Швеции, Ирландии, Австралии, Китае и в японской префектуре Айти. Лауреатами премии стали архитектурные бюро Collectif Encore, David Leech Architects, MORQ, AZL Architects и Kochi Architect’s Studio.

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