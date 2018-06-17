Назван лучший мультфильм всех времен

Лидером списка стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года.

Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики также называли «Могилу светлячков» одним из величайших фильмов о войне в истории. Такахата скончался в апреле 2018 года.

На втором месте оказался мультфильм «Головоломка» 2015 года про 11-летнюю школьницу и живущих в ее голове эмоции в виде мохнатых существ. Третья строчка досталась третьей части «Истории игрушек», релиз которой состоялся в 2010 году.

В топ-10 также попали аниме «Унесенные призраками», мультфильмы «Тайна Коко» и «ВАЛЛ-И», фэнтезийное аниме «Твое имя», фильм с анимационным главным персонажем «Приключения Паддингтона 2», японская лента «Мой сосед Тоторо» и мультик «Песнь моря».

Завершает рейтинг анимационная лента 1978 года «Опаснейшее путешествие» (в русском прокате вышла под названием «Уплывший корабль»), созданная по книге Ричарда Адамса «Обитатели холмов». Советских и российских мультфильмов в списке не оказалось. По словам критиков, при создании перечня они учитывали отзывы о картинах и их популярность в интернете.