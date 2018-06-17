Назван лучший мультфильм всех времен

Воскресенье, 17 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван лучший мультфильм всех времен

Портал USA Today составил рейтинг из сотни лучших анимационных лент всех времен.

Лидером списка стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года.

Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики также называли «Могилу светлячков» одним из величайших фильмов о войне в истории. Такахата скончался в апреле 2018 года.

На втором месте оказался мультфильм «Головоломка» 2015 года про 11-летнюю школьницу и живущих в ее голове эмоции в виде мохнатых существ. Третья строчка досталась третьей части «Истории игрушек», релиз которой состоялся в 2010 году.

В топ-10 также попали аниме «Унесенные призраками», мультфильмы «Тайна Коко» и «ВАЛЛ-И», фэнтезийное аниме «Твое имя», фильм с анимационным главным персонажем «Приключения Паддингтона 2», японская лента «Мой сосед Тоторо» и мультик «Песнь моря».

Завершает рейтинг анимационная лента 1978 года «Опаснейшее путешествие» (в русском прокате вышла под названием «Уплывший корабль»), созданная по книге Ричарда Адамса «Обитатели холмов». Советских и российских мультфильмов в списке не оказалось. По словам критиков, при создании перечня они учитывали отзывы о картинах и их популярность в интернете.

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