Назван лучший возраст для путешествий

Самый лучший возраст для путешествий – период с 40 до 60 лет, следует из данных опроса с участием более двух тысяч российских туристов. Впрочем, с этим тезисом в большей мере согласны женщины, в то время как по мнению мужчин самый лучший возраст для туризма – с 25 до 40 лет: за него высказались наибольшее число (34%) респондентов-мужчин.

Абсолютное большинство, 98% респондентов, отметили, что пенсионный возраст не является препятствием для путешествий, заявив, что по достижении 60 лет не планируют снижать свою туристическую активность, и лишь 2% заявили, что будут вынуждены путешествовать меньше в соответствии с состоянием здоровья и финансовыми возможностями. При этом 38% участников опроса старше 60 лет отметили, что пенсионный возраст – лучший период жизни для путешествий, пишет euromag.ru.

По данным реальных продаж Biletix различных туристических продуктов в течение последних трех лет, самая активная возрастная группа путешественников – туристы 30-35 лет (17%).