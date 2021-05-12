Назван музыкальный исполнитель десятилетия

Среда, 12 Май 2021 Мир Мир

Назван музыкальный исполнитель десятилетия

Канадский рэпер Дрейк признан музыкальным исполнителем десятилетия по версии Billboard, сообщается на сайте журнала.

В публикации отмечается, что начиная с выпуска студийного альбома Thank Me Later 2010 года все пластинки рэпера занимали высокие строчки в рейтингах издания.
Дрейк стал единственным сольным исполнителем, который в общей сложности провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала, добавили эксперты.
На сегодняшний день у 34-летнего Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, он является абсолютным рекордсменом.

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