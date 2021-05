Назван музыкальный исполнитель десятилетия

В публикации отмечается, что начиная с выпуска студийного альбома Thank Me Later 2010 года все пластинки рэпера занимали высокие строчки в рейтингах издания.

Дрейк стал единственным сольным исполнителем, который в общей сложности провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала, добавили эксперты.

На сегодняшний день у 34-летнего Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, он является абсолютным рекордсменом.