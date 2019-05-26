Назван новый популярный у знаменитостей тренд

На это обратили внимание журналисты Footwear News.

В таком образе, например, папарацци сфотографировали индийскую актрису Приянку Чопру в аэропорту: на ней были белые рубашка, брюки и блейзер. Свой наряд актриса дополнила белой сумкой и бежевыми остроносыми туфлями на каблуках.

В похожей одежде вышла на публику американская певица и актриса Селена Гомес. В преддверии Каннского фестиваля девушка прибыла в Ниццу в белых топе и брюках, а также длинном кардигане цвета слоновой кости.

Тенденцию поддержала и супермодель Белла Хадид. На Неделе моды в Нью-Йорке Хадид появилась в белой футболке Off-White, которую скомбинировала с расклешенными брюками, курткой и сапогами этого же цвета.

Актрису Трэйси Эллис Росс запечатлели у входа в нью-йоркский отель в белой толстовке и брюках сафари, а телеведущую Опру Уинфри — в белом макси-платье и сапогах на открытии музея истории создания статуи Свободы.

Журналисты издания отметили, что вещи белого цвета легко сочетать с одеждой других оттенков и разными типами обуви.