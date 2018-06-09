Назван новый способ продлить жизнь

Суббота, 09 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван новый способ продлить жизнь

Ученые Сиднейского университета (Австралия) пришли к выводу, что быстрая ходьба более эффективно продлевает жизнь, чем медленные прогулки.

Статья исследователей опубликована в British Journal of Sports Medicine. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе обследований 50 225 человек в Англии и Шотландии, проведенных в 1994-2008 годах. Участники сообщали, какой темп - медленный, средний или быстрый - они предпочитают во время пеших прогулок, а исследователи скорректировали показатели для учета таких факторов, как возраст, пол, общая физическая активность и индекс массы тела.

Оказалось, что средний темп ходьбы снижал риск преждевременной смерти от любых причин на 20 процентов по сравнению с медленными прогулками. У тех, кто ходил быстро, риск уменьшался на 24 процента. При средней и быстрой ходьбе вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 24 и 21 процент соответственно.

Положительный эффект от прогулок был более выражен у пожилых людей старше 60 лет. Средний темп способствовал снижению риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46 процентов, а быстрый - на 53 процента.

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