Назван омолаживающий кровь фрукт

Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что потребление архата в течение десяти месяцев замедлило процесс старения у мышей. Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Выводы экспериментов, проводимых на мышах, как полагают специалисты, справедливы и для людей. «На основании этих результатов исследовательская группа пришла к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», — пишет издание.