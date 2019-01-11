Назван первый модный тренд нового года

Пятница, 11 Январь 2019 Мир Мир

Назван первый модный тренд нового года

Американское издание Vogue проанализировало Instagram-аккаунты знаменитостей и фешен-блогеров и выявило первый модный тренд 2019 года.

Эксперты заключили, что популярные в 1990-х кислотные оттенки, которые внезапно стали востребованными летом 2018 года, могут остаться главными цветами и в 2019-м.

Самая «дорогая» модель прошлого года Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице сразу несколько фотографий в одежде и украшениях неонового зеленого цвета и с такими же тенями для век. «Обожаю зеленый в последнее время», — написала топ-модель под снимком.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья