Назван первый модный тренд нового года

Эксперты заключили, что популярные в 1990-х кислотные оттенки, которые внезапно стали востребованными летом 2018 года, могут остаться главными цветами и в 2019-м.

Самая «дорогая» модель прошлого года Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице сразу несколько фотографий в одежде и украшениях неонового зеленого цвета и с такими же тенями для век. «Обожаю зеленый в последнее время», — написала топ-модель под снимком.