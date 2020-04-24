Назван полезный во время режима самоизоляции витамин

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исполнительное агентство министерства здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE).

Эксперты считают, что так как люди проводят много времени внутри помещений и почти не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, то они не получают данное вещество в достаточном количестве. Поэтому они советуют принимать по 10 микрограмм в день, для того чтобы укрепить свое здоровье.

Витамин D отвечает за усвоение организмом кальция и фосфатов, которые непосредственно влияют на состояние костей, зубов и мускулов.

Тем не менее власти подчеркивают, что витамин D никак не влияет на вероятность заражения коронавирусом или на лечение болезни, как это ранее ошибочно утверждали некоторые источники.

Помимо солнечного света основными источниками витамина являются яичные желтки, красное мясо, а также жирная рыба.