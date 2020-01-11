Назван правильный способ заварки чая

Об этом пишет издание Focus со ссылкой на немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR).

По словам специалистов, так как чай является натуральным продуктом, он может содержать бактерии, дрожжи, плесень или патогены, такие как сальмонелла. Поэтому при приготовлении напитка стоит четко следовать инструкции от производителя и заливать чайные листья кипятком и оставить завариваться на пять минут.

Вместе с тем эксперты не советуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов — это также может быть опасно для организма.