Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Четверг, 27 Февраль 2020 Мир Мир

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Родившийся в Запорожье певец Александр Панайотов представит Россию на международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Starhit.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не было.

Впервые о том, что 35-летний Панайотов может выступить на «Евровидении», заявил в начале февраля продюсер Игорь Крутой. По его словам, решение об этом Первый канал уже принял, подчеркнув, что уверен в этом «процентов на 90». Певец Григорий Лепс, продюсирующий Панайотова, тогда заявил, что точной информации об участии его подопечного в музыкальном соревновании нет. В начале февраля портал Super обнародовал список претендентов на участие в «Евровидении», среди которых оказались группа Little Big и певица Полина Гагарина.

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. Финал конкурса запланирован на 16 мая.

Александр Панайотов участвует в отборах на «Евровидение» с 2005 года. В его дискографии три студийных альбома.

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