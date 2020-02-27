Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Starhit.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не было.

Впервые о том, что 35-летний Панайотов может выступить на «Евровидении», заявил в начале февраля продюсер Игорь Крутой. По его словам, решение об этом Первый канал уже принял, подчеркнув, что уверен в этом «процентов на 90». Певец Григорий Лепс, продюсирующий Панайотова, тогда заявил, что точной информации об участии его подопечного в музыкальном соревновании нет. В начале февраля портал Super обнародовал список претендентов на участие в «Евровидении», среди которых оказались группа Little Big и певица Полина Гагарина.

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. Финал конкурса запланирован на 16 мая.

Александр Панайотов участвует в отборах на «Евровидение» с 2005 года. В его дискографии три студийных альбома.