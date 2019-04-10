Назван процент довольных своей внешностью женщин

Среда, 10 Апрель 2019 Мир Мир

Назван процент довольных своей внешностью женщин

Сотрудники британского ретейлера в сфере красоты и здоровья Boots выяснили, сколько женщин среднего возраста считают себя красивыми.

Результаты исследования публикует The Sun.

В опросе приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет. Только 60 процентов (960 человек) дали положительный ответ на вопрос о том, довольны ли они своей внешностью. Более того, 70 процентов оказались уверены в том, что на 40-50-летних женщин никто не обращает внимания.

Помимо этого в ходе опроса специалисты выяснили, что восьми из десяти респонденток важно, чтобы их считали красивыми «как внешне, так и внутренне». Оказалось, что некоторые черты характера наряду с внешними данными помогают им чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Среди них, в частности, оказались умение признавать свои ошибки, быть честной с собой и другими, а также самоирония, сострадание, умение отстаивать свои права и защищать права других.

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