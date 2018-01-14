Назван самый богатый человек в истории

Воскресенье, 14 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван самый богатый человек в истории

Американский телеканал CNN назвал основателя Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком в истории.

Согласно рейтингу миллиардеров, составленному агентством Bloomberg, его состояние на 9 января 2018 года оценивается в 105 миллиардов долларов.

Рост состояния Безоса произошел за счет увеличения стоимости акций Amazon, которые в первые дни 2018 года прибавили 6,62 процента и стоили 1,3 тысячи долларов за единицу.

Как отмечает телеканал, Безос побил рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом, капитал которого, по оценкам Bloomberg и Forbes, ненамного превышал 100 миллиардов долларов в 1999 году. Однако после этого он начал падать и, по последним данным, составляет 93,3 миллиарда долларов.

Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.

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