Назван самый дорогой город Европы для аренды жилья

Суббота, 11 Апрель 2020 Мир Мир

Назван самый дорогой город Европы для аренды жилья

Назван самый дорогой город Европы для аренды жилья - им оказался Лондон.

Съемный дом с тремя спальнями в среднем ценовом диапазоне обойдется там примерно в 5,3 тысячи евро в месяц. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании ECA International (ECA).

Лондон также занимает четвертое место в мире по стоимости съемного жилья. Уже третий год подряд на первой строчке этого рейтинга находится Гонконг — 11,3 тысячи долларов в месяц. Из европейских городов самыми дорогими для съемщиков остаются Дублин, Париж (3,9 тысячи долларов), Берлин (2,6 тысячи долларов) и Мадрид (2,7 тысячи долларов).

Отчет составлен на основе исследования рынка, проведенного в сентябре 2019 года.

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