Назван самый дорогой город Европы для аренды жилья

Съемный дом с тремя спальнями в среднем ценовом диапазоне обойдется там примерно в 5,3 тысячи евро в месяц. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании ECA International (ECA).

Лондон также занимает четвертое место в мире по стоимости съемного жилья. Уже третий год подряд на первой строчке этого рейтинга находится Гонконг — 11,3 тысячи долларов в месяц. Из европейских городов самыми дорогими для съемщиков остаются Дублин, Париж (3,9 тысячи долларов), Берлин (2,6 тысячи долларов) и Мадрид (2,7 тысячи долларов).

Отчет составлен на основе исследования рынка, проведенного в сентябре 2019 года.