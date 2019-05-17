Назван самый дорогой из ныне живущих художников

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По данным журнала Fortune, почти метровый «Кролик» из нержавеющей стали был продан арт-дилеру и отцу министра финансов США Бобу Мнучину. До этого произведение искусства принадлежало медиамагнату Сэмюэлу Ньюхаусу, который приобрел его всего за 1 миллион долларов в 1992 году. Сам «Кролик» был создан в 1984-м.

В 2013 году Джефф Кунс уже становился самым дорогим художником современности, его работа «Собака из воздушных шариков» была продана за 58,4 миллиона долларов.