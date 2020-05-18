Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

Понедельник, 18 Май 2020 Мир Мир

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

Самым полезным для здоровья сердца продуктом являются грецкие орехи.

Об этом сообщила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, пишет Lavanguardia.

По словам эксперта, в составе этого продукта, в отличие от других орехов, больше альфа-линоленовой кислоты. «Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля», — пояснила Ферре.

Кроме того, специалист отметила антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта.

Ранее ученые Университета Арокопио в Греции показали, что употребление продуктов с высоким содержанием витамина D может оказывать защитное воздействие на сердце. Исследование проводилось в течение 2001-2012 годов с участием 1514 мужчин и 1528 женщин из района Больших Афин в Греции. При низком, среднем и высоком уровне потребления витамина D сердечно-сосудистые события (такие как сердечные приступы и инсульты) наблюдались у 24, 17 и 12 процентов мужчин, соответственно, а также у 14, 10 и 11 процентов женщин, соответственно.

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