Назван самый популярный фильм года

Суббота, 16 Ноябрь 2019 Мир Мир

Назван самый популярный фильм года

Стали известны результаты американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования.

Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

Главным фильмом года признали «Мстители: Финал». Картина также одержала победу в категории «Лучший боевик», а сыгравший в ней Железного человека Роберт Дауни-младший оказался лучшим актером 2019 года. Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд был удостоен звания главной звезды боевиков.

В номинации, посвященной комедийному кино, выделили «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Среди драм победила работа Дженни Гейджа «После», а среди семейных лент — «Аладдин» Гая Ричи.

Зендаю наградили как главную актрису года. Коула Спроуса назвали лучшей звездой драматических картин. Среди комедийных актеров победил Ной Сентинео, а озвучившая Налу в «Короле Льве» Бейонсе оказалась лучшей звездой анимации.

В прошлом году победителем People's Choice Awards стал блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Его также выбрали в качестве лучшего боевика.

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