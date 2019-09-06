Назван самый популярный город мира

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Мир Мир

Назван самый популярный город мира

Бангкок стал самым посещаемым городом мира в 2018 году.

Об этом сообщается в ежегодном отчете Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index.

За один год столицу Таиланда посетили 22,78 миллиона туристов, которые в общей сложности потратили в городе 20,03 миллиарда долларов.

Вторую позицию в рейтинге занял Париж — в 2018 году туда приехали 19,1 миллиона путешественников и оставили в столице Франции 14,06 миллиарда долларов.

На третьей строчке в рейтинге оказался Лондон, количество иностранцев в котором за год составило 19,09 миллиона. В сумме они принесли экономике столицы 16,47 миллиарда долларов.

Кроме того, в топ-10 самых посещаемых городов вошли Дубай (15,93 миллиона туристов), Сингапур (14,67 миллиона), Куала-Лумпур (13,79 миллиона), Нью-Йорк (13,6 миллиона), Стамбул (13,4 миллиона), Токио (12,93 миллиона) и Анталья (12,41 миллиона).

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