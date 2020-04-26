Назван самый популярный iPhone

Соответствующие данные были получены на основе статистики от разработчика серии приложений Audiobooks Дэвида Смита (David Smith). Информация была опубликована на сайте специалиста.

Доля владельцев данного устройства среди пользователей Audiobooks составила 13,6 процента. На втором и третьем местах расположились iPhone 7 и 6s, на которые пришлась доля 12,9 и 11,9 процента соответственно. В первую десятку самых востребованных девайсов среди пользователей Audiobooks вошел один актуальный смартфон Apple — iPhone 11.

В списке, составленном среди пользователей iPhone и iPad, на первое место также вышел iPhone 8. Кроме смартфонов, в первую десятку попали планшеты iPad Air 2 и iPad 6, на которые пришлась доля 6,4 и 5,5 процента.

Также Смит выяснил, что 94 процента iPhone, с которых пользователи заходят в приложение, работают под управлением актуальной iOS 13. Доля прошлых операционных систем, выпущенных в 2018 и 2017 годах, составила 4,6 и 0,7 процента соответственно. В App Store нет информации о том, сколько раз Audiobooks было загружено на девайсы Apple. Однако приложение на соответствующей странице в магазине на момент написания заметки имело более пяти тысяч отзывов.