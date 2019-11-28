Назван самый популярный спортсмен года

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Мир Мир

Назван самый популярный спортсмен года

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал самым обсуждаемым спортсменом в социальных сетях.

Об этом говорится в пресс-релизе «Одноклассников», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К такому выводу представители социальной сети пришли, проанализировав публикации и комментарии пользователей в 2019 году. Как отмечается, титульный бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье собрал в «Одноклассниках» 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в шесть миллионов человек.

Второе и третье место разделяют футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые в этом году вернулись в спорт после того, как были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года. В пятерку лучших спортсменов также попали футболист Лионель Месси и хоккеист Александр Овечкин.

В десятке лучших спортсменов года значатся футболисты Криштиану Роналду и Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко и фигуристка Евгения Медведева.

По рекордному числу упоминаний в «Одноклассниках» среди спортивных клубов стал «Спартак». За ним следуют такие клубы, как «Реал», «Локомотив», «Барселона», «Арсенал», «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», «Челси», «Ювентус».

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере. Фергюсон одержал 25 побед при трех поражениях.

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