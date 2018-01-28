Назван самый популярный в мире смартфон

Apple поставила 29 миллионов устройств. Результаты исследования приведены на сайте независимой аналитической компании Canalys.

«В начале ноября Apple столкнулась с проблемами поставок, но в конце ноября и в декабре достигла огромного роста производства. Это помогло компании удовлетворить и даже повысить спрос (...) рынка к концу квартала», - отметил аналитик Бен Стэнтон (Ben Stanton).

Высокая популярность дорогостоящего iPhone X обусловлена двумя факторами: легкий доступ к кредитам и программы обмена старых устройств. В результате владелец старого iPhone мог отдать Apple свое устройство и получить скидку на новый. В то же время в компании пока не разглашали квартальные итоги.