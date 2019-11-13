Назван самый сексуальный мужчина на планете

Среда, 13 Ноябрь 2019 Мир Мир

Назван самый сексуальный мужчина на планете

Журнал People присвоил певцу Джону Ледженду звание «самого сексуального из ныне живущих мужчин».

Артист заявил в интервью изданию, что это одновременно волнует и пугает его.

«Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула», — пожаловался Ледженд.

Супруга артиста Кристин Тейген посвятила серию твитов новому званию своего мужа. Она обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, написав, что «спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин», пообещала сделать кружку с этим титулом и сообщила подписчикам, что самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) — 40-летний певец, актер и автор песен, обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». В его дискографии шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Ледженд также снялся в мюзикле «Ла-Ла Ленд» и появился в сериалах «Мастер не на все руки» и «Подземка».

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