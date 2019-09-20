Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Мир Мир

Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст оказался самым высокооплачиваемым рэпером 2019 года по версии американского издания Forbes.

Его заработок составил 150 миллионов долларов.

Отмечается, что Уэсту удалось сместить с первого места хип-хоп-исполнителя Джей-Зи благодаря контракту с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy. Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) занял второе место, заработав 81 миллион долларов. На третьей строчке — Дрейк с 75 миллионами долларов.

В топ-10 также попали хип-хоп-исполнители Дидди (70 миллионов долларов), Трэвис Скотт (58 миллионов), Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Мигос (36 миллионов) и Дональд Гловер, известный также под псевдонимом Childish Gambino. Он заработал 35 миллионов долларов.

Первые 20 наиболее высокооплачиваемых рэперов в сумме заработали 860 миллионов долларов — это на 33 процента больше, чем в прошлом году. Топ 2018-го возглавил Джей-Зи с 76,5 миллиона долларов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья