Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире

Его заработок составил 150 миллионов долларов.

Отмечается, что Уэсту удалось сместить с первого места хип-хоп-исполнителя Джей-Зи благодаря контракту с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy. Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) занял второе место, заработав 81 миллион долларов. На третьей строчке — Дрейк с 75 миллионами долларов.

В топ-10 также попали хип-хоп-исполнители Дидди (70 миллионов долларов), Трэвис Скотт (58 миллионов), Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Мигос (36 миллионов) и Дональд Гловер, известный также под псевдонимом Childish Gambino. Он заработал 35 миллионов долларов.

Первые 20 наиболее высокооплачиваемых рэперов в сумме заработали 860 миллионов долларов — это на 33 процента больше, чем в прошлом году. Топ 2018-го возглавил Джей-Зи с 76,5 миллиона долларов.