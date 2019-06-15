Назван самый «залайканный» человек в Instagram

Об этом сообщает The Sun.

Исследование провели эксперты платформы Hype Auditor, которая определяет степень вовлеченности пользователей: программа отсеивает фальшивых подписчиков знаменитостей и выявляет число реальных. Затем эти данные предоставляются клиентам для принятия решения о размещении рекламы на основе соотношения цена-качество. Гомес не является лидером по числу подписчиков (151 миллион человек), однако каждая ее фотография в среднем набирает 4,6 миллиона лайков.

В Hype Auditor также установили, что 58 процентов ее подписчиков — женщины, 14 процентов — жители Индии.

На втором месте в этом рейтинге оказалась самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер. У нее — 137 миллионов Instagram-фанатов, а каждая публикация набирает 3,6 миллиона лайков.

Третье место занял Криштиану Роналду. Несмотря на то что на футболиста подписаны 170 миллионов человек, в среднем он получает только 2,8 миллиона лайков под каждым снимком.

За Роналду последовал его коллега Лионель Месси (126 миллионов подписчиков и 2,4 миллиона лайков), а на пятом месте оказалась R’n’B-исполнительница Бейонсе: из 128 миллионов ее подписчиков только 2,3 миллиона ставят ей лайки.