Назван сильнейший в мире паспорт

«Мир открывает свои двери для народа ОАЭ», — отметил в Twitter вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Второе место занял Сингапур. Граждане этой страны могут въехать в 166 стран без визы. Россия оказалась на 38-м месте в списке из 199 стран.

Рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.

МИД ОАЭ ранее запустил инициативу Passport Force, которая предполагала, что паспорт государства войдет в пятерку сильнейших к 2021 году. Однако уже в 2016 году он поднялся на 27-ю строку списка, а к концу октября 2018 года стал четвертым в рейтинге, пишет эмиратcкое издание The National.