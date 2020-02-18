Назван смартфон с лучшим в мире экраном

Вторник, 18 Февраль 2020 Мир Мир

Назван смартфон с лучшим в мире экраном

Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra назвали лучшим на мировом рынке смартфонов.

К такому выводу пришли специалисты DisplayMate, занимающегося тестированием экранов. Обзор дисплея доступен на сайте организации.

Компания заявила, что экран флагманского смартфона Samsung прошел 12 испытаний, включая тест на яркость, контрастность и отражательную способность. DisplayMate протестировало дисплей с помощью спектрорадиометра, который сравнивает длину и амплитуду световых волн с 41 эталонным показателем. По итогам теста специалисты выдали аппарату Galaxy S20 Ultra наивысшую оценку А+.

В частности, лаборатория отметила высокую контрастность экрана, которую объяснили использованием OLED-матрицы. DisplayMate заметило, что яркость дисплея колеблется в диапазоне от 823 до 1342 нит, тогда как iPhone 11 Pro имеет максимальную яркость 905 нит, OnePlus 7 Pro — 813 нит. В тесте отражательной способности OLED-матрица получила показатель 5,4 процента, что говорит о высокой читаемости отображаемой на экране информации в условиях высокой освещенности.

Дисплей флагманского смартфона Galaxy S20 Ultra имеет 6,9-дюймовую диагональ, матрицу Dynamic AMOLED с поддержкой HDR+ и частотой 120 герц. Аппарат получил процессор Exynos 990, до 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, камеру разрешением 108, 48 и 12 мегапикселей, 100-кратный зум.

Samsung Galaxy S20 Ultra был представлен 11 февраля. Стоимость смартфона в российской продаже составила 100 тысяч рублей.

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