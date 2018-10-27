Назван способ избежать потери зрения

Суббота, 27 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван способ избежать потери зрения

Овощи спасут ваше зрение.

Ученые Уэстмидского института медицинских исследований показали, что употребление овощей, богатых нитратами, например, свеклы и зеленых листьев салата, снижает риск развития ранней стадии дегенерации желтого пятна.

Дегенерация желтого пятна (макулодистрофия) — это возрастное заболевание, при котором ухудшается острота зрения. Оно является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки.

В долговременном исследовании, которое продлилось 15 лет, приняли участие более двух тысяч человек старше 49 лет. Оказалось, что у тех, кто ежедневно потреблял 100-142 миллиграмма овощных нитратов, риск развития макулодистрофии был ниже на 35 процентов, чем у тех, кто потреблял дозу примерно вдвое меньше. Превышение же этого количества не имело никаких дополнительных преимуществ.

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