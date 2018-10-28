Назван способ избежать внезапного инсульта

Воскресенье, 28 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Назван способ избежать внезапного инсульта

Ученые показали, что люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы могут уменьшить вероятность инсульта.

Специалисты проанализировали данные, полученные при семилетнем наблюдении за 306 473 пациентами в возрасте 40-73 лет, участвовавшими в долговременном исследовании UK Biobank. В медицинской истории всех добровольцев не было зарегистрировано случаев инсульта или сердечного приступа. Приверженность здоровому образу жизни оценивалась по количеству употребляемых фруктов, овощей и рыбы, регулярным физическим упражнениям и воздержанию от курения.

Оказалось, что наследственная предрасположенность к инсульту увеличивала вероятность нарушения кровоснабжения мозга на 35 процентов вне зависимости от образа жизни. Однако такие факторы как курение, нездоровая диета и недостаточная физическая активность приводили к увеличению риска еще на 66 процентов.

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