Назван способ избежать внезапного инсульта

Специалисты проанализировали данные, полученные при семилетнем наблюдении за 306 473 пациентами в возрасте 40-73 лет, участвовавшими в долговременном исследовании UK Biobank. В медицинской истории всех добровольцев не было зарегистрировано случаев инсульта или сердечного приступа. Приверженность здоровому образу жизни оценивалась по количеству употребляемых фруктов, овощей и рыбы, регулярным физическим упражнениям и воздержанию от курения.

Оказалось, что наследственная предрасположенность к инсульту увеличивала вероятность нарушения кровоснабжения мозга на 35 процентов вне зависимости от образа жизни. Однако такие факторы как курение, нездоровая диета и недостаточная физическая активность приводили к увеличению риска еще на 66 процентов.