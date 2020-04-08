Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса

Среда, 08 Апрель 2020 Мир Мир

Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса

Врач Тимур Пестерев назвал способ уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом.

Его слова приводит РИА Новости.

Пестерев подчеркнул, что больным пневмонией COVID-19 не желательно вступать в контакт с питомцем. Он напомнил о двух официально подтвержденных случаях, когда звери заражались коронавирусом SARS-CoV-2 — кошка на Тайване и тигрица в США.

«Можно сделать вывод о том, что если у человека есть заболевание, то ему не следует контактировать с животными», — пояснил эксперт.

По его словам, коронавирус нового типа еще мало изучен, особенно его влияние на домашних животных, таких как кошки и собаки. В то время как о псах нет никакой информации, у специалистов есть основания полагать, что кошки могут заболеть COVID-19. При этом не установлено, могут ли они быть переносчиками вируса.

У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус, утверждает Пестерев. Если симптомы нового коронавируса все же проявились у питомца, эксперт советует его изолировать и не подпускать к здоровым людям.

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