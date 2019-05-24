Назван «успешный» цвет одежды для собеседований

Пятница, 24 Май 2019 Мир Мир

Назван «успешный» цвет одежды для собеседований

Одежда черного цвета оказалась наиболее подходящей для успешного прохождения собеседования.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на результаты опроса.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек. 43 процента респондентов сообщили, что их приняли на работу благодаря тому, что они появились на интервью в черном. Этот цвет также признали самым подходящим для деловых встреч.

Кроме того, 27 процентов опрошенных мужчин отметили, что черная одежда помогла им «преуспеть» на первом свидании. У женщин этим цветом оказался красный.

Наиболее популярным оттенком для вечеринок стал серебристый, а синий больше всего мотивирует респондентов тренироваться с спортзале.

Результаты исследования показали, что 76 процентов людей вообще не задумываются о том, как цвет их одежды влияет на окружающих. Однако остальные признались, что судят о других именно по этому признаку. Так, например, четверть из них считает любителей белого цвета претенциозными, а мужчин в розовом — уверенными в себе.

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