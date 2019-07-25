Назван защищающий от опаснейшего рака продукт

Об этом сообщает издание The Telegraph.

В исследовании, которое продлилось 15 лет, приняли участие 476 160 европейцев. Оказалось, что те люди, которые употребляли рыбу, на 12 процентов реже страдали от злокачественной опухоли кишечника, которая является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием в Великобритании и одним из самых опасных типов рака во всем мире.

При этом риск снижала как жирная, так и постная рыба, а употребление моллюсков не оказало никакого эффекта. Согласно одной из гипотез, такое влияние объясняется наличием специфических жирных кислот, например, омега-3, которые содержатся почти исключительно в рыбе и оказывают противовоспалительное действие.

Известно, что употребление рыбы, такой как скумбрия, лосось и сельдь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от возрастной дегенерации центральной нервной системы благодаря свойствам омега-3 ненасыщенных жирных кислот.