Названа цена самых дорогих в мире духов

Об этом сообщает Gulf News.

Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает «заслуживающий самого высокого», стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов). По словам главы компании, парфюмера Асгара Адама Али (Asghar Adam Ali), Shumukh входит в серию the spirit of Dubai.

Флакон высотой около двух метров вмещает три литра парфюма. Он сделан из муранского стекла и инкрустирован несколькими тысячами бриллиантов общим весом 38,55 карат, а также топазами и жемчугом. Аромат наносится с помощью технологии дистанционного управления.

На создание духов ушло три года. Они будут представлены на Fashion Avenue в Dubai Mall с 14 по 30 марта.