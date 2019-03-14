Названа цена самых дорогих в мире духов
Парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае.
Об этом сообщает Gulf News.
Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает «заслуживающий самого высокого», стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов). По словам главы компании, парфюмера Асгара Адама Али (Asghar Adam Ali), Shumukh входит в серию the spirit of Dubai.
Флакон высотой около двух метров вмещает три литра парфюма. Он сделан из муранского стекла и инкрустирован несколькими тысячами бриллиантов общим весом 38,55 карат, а также топазами и жемчугом. Аромат наносится с помощью технологии дистанционного управления.
На создание духов ушло три года. Они будут представлены на Fashion Avenue в Dubai Mall с 14 по 30 марта.