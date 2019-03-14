Названа цена самых дорогих в мире духов

Четверг, 14 Март 2019 Мир Мир

Названа цена самых дорогих в мире духов

Парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае.

Об этом сообщает Gulf News.

Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает «заслуживающий самого высокого», стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов). По словам главы компании, парфюмера Асгара Адама Али (Asghar Adam Ali), Shumukh входит в серию the spirit of Dubai.

Флакон высотой около двух метров вмещает три литра парфюма. Он сделан из муранского стекла и инкрустирован несколькими тысячами бриллиантов общим весом 38,55 карат, а также топазами и жемчугом. Аромат наносится с помощью технологии дистанционного управления.

На создание духов ушло три года. Они будут представлены на Fashion Avenue в Dubai Mall с 14 по 30 марта.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья