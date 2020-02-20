Названа цена скандального бренда нижнего белья Victoria's Secret

Четверг, 20 Февраль 2020 Мир Мир

Названа цена скандального бренда нижнего белья Victoria's Secret

Эксперты назвали цену скандального бренда нижнего белья Victoria's Secret, который принадлежит американскому холдингу L Brands.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Марку оценили в один миллиард долларов. Предполагается, что покупателем 55 процентов акций бренда станет инвестиционная компания Sycamore Partners, однако официально о сделке объявлено не было.

Основатель Victoria's Secret Лесли Векснер (Leslie Wexner) покинет пост генерального директора фирмы после ее продажи. Он останется председателем совета директоров L Brands, сохранив свою долю в холдинге. Сейчас ему принадлежит 17 процентов акций компании.

Журналисты отмечают, что названная сумма свидетельствует о резком падении бизнеса. Объем продаж Victoria's Secret снизился на 22 миллиарда долларов с 2015 года, когда компания находилась на пике популярности.

Руководитель бренда Лесли Векснер занимает 469 место в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он купил сеть магазинов Victoria's Secret в Сан-Франциско в 1982 году за один миллион долларов.

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