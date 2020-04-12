Названа длительность положительного эффекта от диет

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal.

Медики сделали вывод, что положительный эффект от большего количества изученных диет длится не более шести месяцев, через 12 месяцев показатели организма могут откатиться к прежним значениям. Научная работа была основана на систематизации более 120 случайных исследований с 21 942 пациентами, средний возраст которых составил 49 лет. Наблюдаемые следовали популярным диетам, в том числе альтернативным.

Новые программы для похудения сравнивали с классической диетой, которая базируется на потреблении пищи с низким содержанием углеводов и жиров и приводит к умеренному снижению веса и артериального давления через шесть месяцев. Исследователи выяснили, что большая часть диет теряет свою эффективность через 12 месяцев. При этом наиболее эффективные результаты (снижение давления, потеря 4-5 килограмм веса) были зафиксированы на шестой месяц следования диете.

В статье говорится, что можно утверждать с умеренной достоверностью, что большинство новых диет не эффективны в долгосрочной перспективе. При этом различия между ними с точки зрения пользы настолько невелики, что следящие за здоровьем люди могут выбрать любую понравившуюся.