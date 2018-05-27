Названа главная причина эпидемии рака в мире

Воскресенье, 27 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа главная причина эпидемии рака в мире

Ученые пришли к выводу, что человеческая деятельность способствует распространению онкологических заболеваний не только среди населения, но и среди животных, обитающих в природной среде.

Статья специалистов опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи называют способствующими развитию злокачественных опухолей такие факторы, как химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика и использование пестицидов. Кроме того, проблемы со здоровьем провоцирует световое загрязнение, которое сбивает суточные ритмы и вызывает гормональные изменения, что может увеличить риск заболевания раком.

По словам авторов, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя пока неизвестно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.

Рак встречается у всех видов, что были изучены человеком, включая голых земплекопов, которые ранее считались невосприимчивыми к сбоям в клеточном делении, приводящем к новообразованиям. В то же время нет данных о заболеваемости в различных популяциях животных, что затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности.

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