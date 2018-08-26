Названа главная причина постоянного голода и ожирения

Воскресенье, 26 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа главная причина постоянного голода и ожирения

Международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует развитие ожирения и связан с устойчивостью к лептину (гормону контроля веса).

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Молекулы лептина выделяются из клеток белой жировой ткани во время приема пищи. Через кровоток гормон попадает в мозг, в гипоталамус, где взаимодействует с белками на поверхности нейронов. Показано, что у людей с лишним весом в крови присутствует много лептина, но это не влияет на их сытость. Такое состояние называется устойчивостью к лептину, и считается, что именно оно отвечает за развитие ожирения.

Исследователи выяснили, что у мышей, которые получают большое количество жиров с пищей, образуется фермент, называемый матриксной металлопротеиназой 2 (MMP-2), который препятствует связыванию лептина с рецепторами нервных клеток в гипоталамусе. MMP-2 вызывает повреждение рецепторов. В свою очередь, это блокирует сигналы нейронов, участвующих в формировании ощущения сытости.

Ученые сумели подавить активность MMP-2 и показать, что в этом случае лептин вновь начинает связываться с нейронами, что уменьшает склонность к перееданию. Исследователи надеются, что результаты помогут разработать ингибитор протеиназы, который был бы эффективен для организма человека. Однако наличие подобного механизма у людей еще предстоит подтвердить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международная биеннале искусств

      В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.

      Подробнее

    • Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

      Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

      Подробнее

    • В этом году испанцы пьют больше хорошего вина

      С января по март этого года испанцы выпили 89 000 000 литров вина, что всего на 0,7% больше, чем в первом триместре 2017 года.

      Подробнее

    • 11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

      60% испанцев считают, что предложение в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах лучше, чем в обычных торговых точках или интернет-магазинах.

      Подробнее

    • Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

      Какой именно механизм может быть задействован, неясно.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

      «Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

      Подробнее

    • «Теорию большого взрыва» решили закрыть

      Создатели комедийного сериала «Теория большого взрыва» объявили о его закрытии.

      Подробнее

    • Безработный учитель сорвал куш и решил уйти на пенсию

      В Австралии безработный учитель выиграл в лотерею джекпот и решил выйти на пенсию.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья