Названа главная причина высокой продолжительности жизни

Ранее считалось, что основными прогностическими параметрами длительности жизни является масса тела и скорость метаболизма. Однако эти показатели работают лишь в 20-30 процентах случаев, а птицы живут примерно в 10 раз больше, чем млекопитающие того же размера. В то же время по количеству кортикальных нейронов можно точно предсказать продолжительность жизни в 75 процентах случаев.

Исследователи проанализировали данные более 700 теплокровных видов животных и сравнили их со сведениями о количестве нейронов в мозге. Оказалось, что попугаи и певчие птицы живут дольше, чем приматы с той же массой тела, а последние, в свою очередь, живут дольше, чем другие млекопитающие c той же массой тела. Кроме того, птицам нужно больше времени, чтобы достичь половой зрелости.

Ученые показали, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. При этом не имеют значения размеры животного и скорость его метаболизма. По мнению исследователей, это объясняется тем, что кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс.