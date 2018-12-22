Названа главная законодательница моды последних ста лет

Суббота, 22 Декабрь 2018 Мир Мир

Названа главная законодательница моды последних ста лет

Британскую актрису и фотомодель Одри Хепберн избрали главной законодательницей моды последнего столетия.

В мировом опросе, организованном логистической компанией DHL, приняли участие шесть тысяч женщин из Великобритании, США, Италии, Австралии и Японии. Хепберн заняла первую позицию во всех перечисленных странах, кроме США. Своим лидером американцы признали супругу президента Джона Кеннеди Жаклин.

На втором месте в Великобритании и Австралии и на третьем — в Италии и США оказалась принцесса Диана.

Ранее в декабре британский журнал Dazed опубликовал рейтинг самых стильных людей 2018 года. Первое место издание отдало американскому актер Джеффу Голдблюму, известному участием в фильмах «Муха» и «День независимости». Голдблюм, «в гардеробе которого, вероятно, самая большая коллекция рубашек Prada», несколько раз выкладывал в Instagram рубашки модного дома с уникальным дизайном.

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