Названа города с самыми большими пробками

Дороги Бухареста оказались самыми загруженными в Евросоюзе согласно исследованию Traffic Index нидерландской компании-производителя навигационного оборудования TomTom.

В мире Бухарест занял 14-е место. В среднем водитель в Бухаресте проводит в пробках 277 часов в год (или 9 дней и 11 часов).

Как подсчитали составители рейтинга, за это время можно было бы приготовить 6,5 тысяч блинов или посмотреть 211 эпизодов «Игры престолов».

Столица Румынии не в первый раз оказывается самым стоящим в пробках городом ЕС, пишет euromag.ru.

Следом за румынской столицей среди городов стран Евросоюза идут Дублин и Лодзь (Польша). В мировом рейтинге эти города заняли 17-е и 19-е места соответственно.

Больше всего пробок оказалось в индийском Бангалоре – там водитель в среднем проводит в пробках 10 дней и 3 часа в год.

Европейским городом с наилучшим движением оказался испанский Кадис – он на 415-м месте в мире из 416, и на ожидание в пробках там уходит в среднем всего 23 часа в год.

Всего в рейтинг вошли 416 городов из 57 стран мира. Москва оказалась на 6-м месте: за год водители простояли в московских пробках по 225 часов (это примерно десять суток). Среди российских городов также представлены Санкт-Петербург – он оказался на 16-м месте, Новосибирск (на 23-м), Самара (на 25-м) и Екатеринбург (на 35-м).