Названа лучшая диета в 2020 году

Пятница, 03 Январь 2020 Мир Мир

Названа лучшая диета в 2020 году

Эксперты U.S. News & World Report оценили 35 наиболее популярных в мире диет и сочли лучшей в 2020 году средиземноморскую.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Общеизвестно, что люди в средиземноморских странах живут дольше и в меньшей степени, чем большинство американцев, страдают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Секрет прост: активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и с высоким содержанием энергетически ценных и других полезных для здоровья продуктов», — поясняется в описании диеты.

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Третья позиция досталась «гибкой вегетарианской диете» (The Flexitarian Diet). Эта схема призывает к отказу от мяса, но допускает исключения — его можно употреблять, если очень хочется. В топ-10 лучших вариантов питания также попали (в порядке убывания места в рейтинге): диета весонаблюдателей, диета клиники Майо, MIND-диета, волюметрическая диета, TLC-диета, скандинавская диета и диета доктора Орниша.

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