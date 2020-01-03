Названа лучшая диета в 2020 году

Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Общеизвестно, что люди в средиземноморских странах живут дольше и в меньшей степени, чем большинство американцев, страдают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Секрет прост: активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и с высоким содержанием энергетически ценных и других полезных для здоровья продуктов», — поясняется в описании диеты.

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Третья позиция досталась «гибкой вегетарианской диете» (The Flexitarian Diet). Эта схема призывает к отказу от мяса, но допускает исключения — его можно употреблять, если очень хочется. В топ-10 лучших вариантов питания также попали (в порядке убывания места в рейтинге): диета весонаблюдателей, диета клиники Майо, MIND-диета, волюметрическая диета, TLC-диета, скандинавская диета и диета доктора Орниша.