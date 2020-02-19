Названа лучшая горнолыжная долина

Среда, 19 Февраль 2020 Мир Мир

Названа лучшая горнолыжная долина

В 2019 году специализированный немецкий портал Skiresort, признал австрийский Циллерталь лучшей горнолыжной долиной.

В общей сложности это более 535 км горнолыжных трасс и более 180 современных подъёмников и четыре горнолыжные области катания по единому скипассу – Майрхофен, Циллерталь 3000, Циллерталь Арена, Хохциллерталь-Хохфюген-Шпильйох, пишет euromag.ru.

Продолжительность действия скипасса – от 2 до 21 дня, скипассы до полутора дней действуют только в определённых областях катания. Скипасс на два дня стоит для взрослого 109,50 евро, для ребёнка – 49 евро, на 21 день – 677 и 304,50 евро соответственно.

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