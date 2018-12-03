Названа лучшая песня года

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Мир Мир

Названа лучшая песня года

Музыкальные критики газеты The Guardian выбрали 100 лучших песен 2018 года.

Первое место в списке занял трек This Is America американского рэпера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Childish Gambino. Клип на песню назвали «главным музыкальным видео века». Журналисты отметили, что в треке музыкант призывает помнить о том, что «это Америка, где кого-то застрелила полиция, приняв его смартфон за ружье».

На втором месте оказалась песня Make Me Feel соул-исполнительницы Жанель Монэ. В создании музыки ей помог известный американский певец Принс. Издание описывает композицию как смесь «тугого фанка» с элементами синти-попа.

На третьем месте разместили Ариану Гранде с треком No Tears Left To Cry. Певица выпустила его после теракта на арене в Манчестере. Другая песня исполнительницы — Thank U, Next — заняла шестое место в рейтинге. Клип на нее вышел 2 декабря и за первые 35 минут собрал миллион просмотров.

В десятку рейтинга также вошли песни шведской артистки Робин Honey и Missing You, работа французской исполнительницы Christine and the Queens под названием Girlfriend, композиция Hot Pink британского поп-коллектива Let’s Eat Grandma и трек I Like It рэперши Карди Би. Десятку замкнула группа The 1975 c песней Love It if We Made It.

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