Названа неожиданная опасность уборки пыли

Воскресенье, 16 Декабрь 2018 Мир Мир

Названа неожиданная опасность уборки пыли

Ученые Северо-Западного университета (США) показали, что триклозан, содержащийся в чистящих средствах, вызывает устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов, обитающих в пыли.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали образцы пыли, взятые на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки. Оказалось, что те пробы, что содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам со сходным механизмом действия.

Триклозан в США добавляли в средства дезинфекции до 2017 года, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не запретило использовать это вещество при производстве антибактериального мыла из-за потенциального вреда для эндокринной и репродуктивной системы человека. Однако он до сих пор содержится в зубной пасте и других средствах личной гигиены.

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