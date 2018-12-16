Названа неожиданная опасность уборки пыли

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали образцы пыли, взятые на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки. Оказалось, что те пробы, что содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам со сходным механизмом действия.

Триклозан в США добавляли в средства дезинфекции до 2017 года, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не запретило использовать это вещество при производстве антибактериального мыла из-за потенциального вреда для эндокринной и репродуктивной системы человека. Однако он до сих пор содержится в зубной пасте и других средствах личной гигиены.